ORIGGIO – Auto fuori strada, sull’autostrada A9 nel tratto compreso fra Origgio e Saronno, in direzione Milano: Areu, il coordinamento per le emergenze sanitarie, alle 9 ha inviato sul posto due ambulanze,della Misericordia Arese e della Croce rossa italiana. Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di un uomo di 46 anni ed una rahazza di 26 anni; sono stati medicati direttamente sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul luogo del sinistro. al bivio di connessio con l’autostrada A8, sono arrivate anche le pattuglie della polizia stradale, che hanno collaborato nei soccorsi ed hanno eseguito i rilievi dell’incidente, al fine di chiarire con precisione la dinamica di quel che è accaduto. E’ un tratto autostradale giudicato di particolare “pericolosità”, dove gli incidenti si ripetono con preoccupante frequenza. Per effetto dell’incidente stamane si sono creati alcuni rallentamenti in A9 in direzione sud.

(foto archivio)

07092021