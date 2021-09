Panorama cronaca: pedone investito a Lazzate, incidenti sul lavoro a Caronno e Limbiate

CARONNO PERTUSELLA / LAZZATE / LIMBIATE – A Caronno Pertusella oggi alle 16.20 in una ditta di corso della Vittoria incidente sul lavoro: è stato soccorso, da una ambulanza della Croce azzurra caronnese, un ragazzo di 19 anni, trasportato quindi all’ospedale di Saronno, non è risultato in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno.

A Lazzate oggi alle 18.30 pedone investito in via Dante: sul posto l’automedica di Como ed una ambulanza della Croce rossa, per prestare le cure all’interessato, non in pericolo di vita.

A Limbiate alle 14.10 incidente sul lavoro in una ditta di via Buozzi, ad avere bisogno di cure mediche un uomo di 39 anni. E’ stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Paderno Dugnano ed è stato trasferito all’ospedale “Niguarda” di Milano, non è apparso in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale.

A Lainate alle 11 in via Mengato era una caduta della bicicletta è stato soccorso un uomo di 35 anni, trasportato da una ambulanza della Misericordia Arese all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi contusioni.

(foto archivio)

