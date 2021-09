SARONNO – Conto alla rovescia per la presentazione della nuova stazione del teatro Giuditta Pasta.

L’appuntamento è lunedì 13 settembre alle 18,30 con Oscar Masciadri, presidente della Fondazione Culturale Giuditta Pasta, Riccardo Ricchetti e Valeria Vanossi, Augusto Airoldi sindaco e Laura Succi, assessore alla Cultura.

Durante la conferenza stampa verrà presentata l’attività della stagione teatrale a partire da gennaio 2022. Spettacoli, appuntamenti, incontri, formazione e molto altro:”Il Teatro della città si presenta al pubblico per questo nuovo inizio nel segno della continuità con il lavoro svolto nel corso degli ultimi trent’anni di attività”

L’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione e la presentazione della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere a teatro: saranno accettate certificazioni comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) oppure l’ effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). In mancanza della documentazione necessaria non sarà consentito l’accesso a teatro.