SARONNO – Si è svolto lo scorso fine settimana il raduno pre-campionato riservato agli arbitri della sezione Aia di Saronno; all’auditorium “Aldo Moro” di viale Santuario. Giornata iniziata con la presentazione dei lavori odierni da parte del presidente Davide Rosio, a seguire i quiz tecnici. Successivamente si è passati alla visione dei filmati relativi allo spostamento sul tdg con il designatore sezionale Stefano Giannotti.

Prima di dirigersi al ristorante per pranzare, c’è stato l’intervento del capo commissione Can D, Alessandro Pizzi, il quale ha ricordato ai giovani colleghi presenti quali siano stati i passi in avanti compiuti dall’associazione, anche per la formazione a livello ots. Dopo pranzo, Lorenzo Vacca, arbitro Can D, ha tenuto una lezione sulle situazioni di Challenges con la visione di alcuni filmati. Dopo la correzione dei quiz tecnici con il presidente e Salvatore Nicosia, assistente Can D, la parola è tornata a Giannotti per l’analisi dei filmati su aspetti comportamentali e disciplinari. “Si è trattato di una giornata di lavoro proficuo e possiamo dire con certezza che le batterie dei giovani colleghi sono cariche al massimo per affrontare le sfide della nuova stagione!” rilevano i responsabili della sezione.

(foto: un momento del raduno che si è tenuto all’auditorium Aldo Moro)

08092021