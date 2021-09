CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese torna in Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte: ieri pomeriggio la Lega nazionale dilettanti ha definito i gironi per la prossima stagione agonistica, la formazione di Caronno Pertusella è stata di nuovo inserita nel girone A, che già conosce: oltre ai rossoblù ci sono Asti, Borgosesia, Bra, Casalel, Chieri, Varese, Fossano, Gozzano, Derthona, Imperia, Lavagnaese, Ligorna, Novara, Pont Donnaz, Rg Ticino, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante e Vado.

Un raggruppamento nel quale la squadra di capitan Federico Corno ha già militato, e sempre con buoni risultati, nel corso delle ultime stagioni e che ora affronta con uno schieramento ringiovani, rinnovato ma della buone potenzialità. Per la Caronnese è un anno nel segno della ricostruzione, per porre solide basi per il futuro.

La stagione ufficiale inizia domenica 12 settembre con i preliminari di Coppa Italia, al quale però la Caronnese non partecipa perchè nello scorso campionato è arrivata sopra il decimo posto, e quindi passa direttamente al turno successivo.

08092021