MILANO / CERIANO LAGHETTO – Oggi a margine del presidio di dipendenti Gianetti ruote e sindacati davanti alla sede di Regione Lombardia a Milano, l’incontro con gli assessori regionali, che hanno ribadito il loro appoggio alle maestranze.

“Regione Lombardia conferma la propria posizione sulla vicenda e chiede con forza una fattiva collaborazione da parte dell’azienda con l’obiettivo di trovare un accordo per una vera reindustrializzazione del sito produttivo. C’è molta attenzione al tessuto sociale locale e, proprio per questo, è importante poter garantire continuità alla forza lavoro”. Lo dichiarano i due assessori regionali alla Formazione e lavoro, Melania Rizzoli, e allo Sviluppo economico, Guido Guidesi al termine dell’incontro con una delegazione di lavoratori dell’azienda Gianetti ruote di Ceriano Laghetto, avvenuto questa mattina a Palazzo Lombardia.

“Stiamo seguendo ora per ora – concludono gli assessori – l’evolversi della vicenda con una fattiva collaborazione con il Ministero dello Sviluppo economico e siamo pronti a mettere in campo tutti i nostri strumenti”.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA

(foto: un momento del presidio Gianetti ruote questa mattina a Milano)

08092021