TRADATE – “Ciao bambini! Vi piace il miele? Agli antichi piaceva moltissimo e lo usavano in diversi modi: per la medicina, per la bellezza, nei riti religiosi, ma soprattutto… per nutrirsi! La storia di oggi è ispirata a vari miti, parla di Melissa e dello straordinario potere energetico del miele, alimento molto amato anche dalle divinità. Siete curiosi? Allora rullo di tamburi! Anzi… ronzio di api!Ecco a voi la storia mitica “Melissa, Zeus e il dono delle api”. Così l’Amministrazione civica riguardo il primo video di “avvicinamento”, per i più giovani, all’appuntamento di domenica prossima con l’edizione 2021 di Agricolando.

L’edizione 2021 di Agricolando, fiera di settore in arrivo a Tradate, si terrà domenica 12 settembre dalle 9 in centro fra piazza Mazzini e corso Bernacchi; con proposte, attività e laboratori per coltivare la terra, dedicare cura e attenzioni agli animali, scoprire il bosco e i suoi curiosi abitanti, conoscere i sapori delle tradizioni; conoscere le erbe officinali e imparare a costruire gli spaventapasseri.

08092021