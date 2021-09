GERENZANO – Sono 180 mila euro quelli messi a disposizione dalla Giunta civica per una serie di opere per la sicurezza stadale in via Pascoli e via per Uboldo.

La lista civica di maggioranza, Insieme e liberà per Gerenzano, entra nel dettaglio delle opere.

Il progetto prevede interventi distinti. In via Pascoli la formazione di una nuova pista ciclopedonale sul lato ovest e di spazi di sosta paralleli al senso di marcia sul lato est, con modifica della viabilità a senso unico con entrata da via Manzoni e uscita su via Carducci; interventi di risanamento del fondo nelle zone più ammalorate che presentano evidenti segni di cedimenti strutturali e di riqualificazione della pavimentazione stradale esistente mediante totale riasfaltatura.

In via per Uboldo, interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza consistenti nella demolizione dell’attuale marciapiede totalmente ammalorato e nella ricostruzione del manufatto; interventi di abbattimento barriere architettoniche sull’attraversamento pedonale tra il nuovo marciapiede e quello esistente in via Vivaldi (abbassamento cordoli e formazione rampa) e formazione nuovo attraversamento pedonale a raso all’altezza dell’incrocio con via Fratelli Ghirimoldi di collegamento con la pista ciclopedonale esistente sull’altro lato;

Questi interventi si aggiungono ai numerosi lavori di sistemazione delle strade gerenzanesi che, in questi dieci anni, hanno visto una radicale trasformazione dello stato della viabilità a garanzia della sicurezza per il transito dei veicoli, delle bicilette e dei pedoni.

08092021