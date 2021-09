SOLARO – Qualche domanda sul finale ma soprattutto grande attenzione nel corso della presentazione per cercare di capire il nuovo funzionamento della raccolta porta a porta dei rifiuti in paese.

Così i solaresi hanno iniziato ieri sera il percorso che li porterà il prossimo gennaio a partire con tariffazione puntuale dei rifiuti. Una scelta necessaria dal punto di vista ambientale ma anche ecologico. “Non posso garantirvi che con la tariffazione puntuale pagherete meno – ha spiegato l’esperto della Servizi comunali che accompagnerà la comunità solarese nella transizione – ma posso assicurarvi che se non ci sarà questo cambiamento si finirà per pagare di più”.

L’aspetto che però ha interessato di più i presenti, residenti del quartiere Biraga arrivati puntuale alle 20,45 nella sala polifunzionale San Francesco perfettamente gestita sul fronte del rispetto delle norme anticovid dagli ecovolontari, è stata la gestione della frazione secca.

“Non si pagherà in base al peso – è stato chiarito – ma in base agli svuotamento del bidoncini da 40 litri che verranno dati ad ogni famiglia”. Una soluzione resa possibile da un’innovativa soluzione tecnologica che non solo associa ogni bidoncino ad ogni utenza ma che consente di leggere il codice ogni volta che viene svuotato sul camion con appositivi accorgimenti per evitare doppioni o false letture.

Tante le informazioni pratiche non solo su come utilizzare il bidoncino “mettendo in rifiuti ben chiusi in qualsiasi tipo di sacchetto” ma anche su cosa mettere in ogni tipo di frazione. Non ha caso l’informazione sarà la componente chiave di questo periodo di avvicinamento con gli incontri nel quartiere che proseguiranno con la distribuzione, indicativamente a novembre dei bidoncini ai titolari della Tari con una guida con tutte le spiegazioni del caso.

La data d’inizio sarà l’11 gennaio ma l’invito dell’assessore Christian Caronno è quella di iniziare subito a testare la divisione in frazioni come presentata “vedrete in prima persona come si riduce la quantità di rifiuti del residuo”. Il sindaco Nilde Moretti che ha dato il benvenuto ai presenti ha rimarcato l’importanza del coinvolgimento di tutta la popolazione ringraziando i cittadini che hanno aderito all’invito e chiedendo loro di fare il passaparola con vicini e familiari.

Il prossimo appuntamento per i residenti della Cascina Emanuela sarà venerdì 10 settembre sempre alle 20,45 sempre nella sala polivalente di via San Francesco.