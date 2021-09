SARONNO – SOLARO – “Un horror”, così il sindaco Nilde Moretti definisce il lungo lavoro di ristrutturazione e bonifica della scuola primaria Mascherpa, in via san Francesco a Solaro.

Tutto comincia il 21 novembre 2019, quando si pianifica la ristrutturazione dei plessi Mascherpa e Pirandello per l’estate seguente. Il focus è sui camminamenti, i serramenti e il tetto sul quale l’assessore Caronno ricorda: “Nel 1985 venivo a scuola qui e quando nevicò ci furono infiltrazioni di acqua”, in questi anni si è provveduto “con interventi puntuali, ma il problema è dato dalla pendenza ed era necessario rifarlo”.

I problemi iniziano quando, durante le vacanze di Natale 2019, l’ufficio tecnico nota la presenza di fibre di amianto in una piastrella della zona mensa. Si tratta di vinil amianto, molto usato tra il 1960 e il 1980 nelle pavimentazioni. Improbabile il rilascio delle fibre di amianto, 10-25% del materiale, se le matttonelle non vengono abrase o tagliate e per legge è anche possibile tenere monitorato mettendo in sicurezza la zona, senza rimuoverlo e senza rischi per ragazzi e personale.

Tuttavia l’amministrazione decide di eliminarlo, “una scelta onerosa” dice il sindaco. “All’inizio del 2020 abbiamo presentato lo studio di fattibilità che ha permesso un finanziamento di 290 mila euro da parte della regione Lombardia” aggiunge Caronno.

I problemi non finiscono qui, il progetto viene presentato il 9 aprile ma dopo la gara per l’appalto, conclusasi a luglio, il 12 agosto l’azienda incaricata del lavoro si ritira per mancanza di maestranze.

Oltre alla rimozione dell’amianto vanno contate nel bilancio anche le varianti del rifacimento del tetto e dell’impianto elettrico in Mascherpa, rispettivamente di 80 mila e 130 mila euro.

“Duecentonovanta mila euro provengono dai finanziamenti regionali, ma i lavori vengono in tutto 1 milione e 600 mila euro, trovati con fatica nelle pieghe di bilancio. Come promesso ci siamo concentrati sulle scuole”, fornendo anche la scuola di un’aula insegnanti, un’ala informatica, una adibita al recupero rendimenti e mobili nuovi in stile montessoriano.

Il tutto in una situazione come quella della pandemia di covid, essendosi conclusi i lavori il mese scorso, nonostante una parte dell’auditorium vada ultimata per complicazioni con il linoleum.

Il sindaco e gli amministratori ringraziano la comunità di Solaro, l’impresa Sodexo, il dirigente scolastico Dallatomasina, il parroco don Giorgio che ha offerto l’oratorio ai ragazzi durante i lavori.

La scuola verrà ufficialmente inaugurata sabato 11 settembre, prima dell’inizio delle lezioni lunedì 13.

(foto: Istituto Mascherpa)

08092021