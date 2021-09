SARONNO – Durante la conferenza stampa dedicata ai 150 giorni dell’hub vaccinale il sindaco Augusto Airoldi è tornato a rilanciare l’impegno della sua amministrazione per l’ospedale di Saronno concretizzato “con l’appello dei 19 sindaci e l’incontro con il primo cittadino di Rovello Porro Pavan con il direttore generale Welfare”. Ma non solo.

“Una delle scelte caratterizzanti della mia Amministrazione è quella di investire nella sanità pubblica lavorando con Regione Lombardia. Lavorare che vuol dire collaborazione e stimolo. Stimolo sicuramente per l’ospedale ma anche perchè candidiamo Saronno per ospitare una Casa di comunità. Abbiamo già un’area a disposizione in via Fiume a poche centinaia di metri dalla stazione quindi comoda per chi si sposta coi mezzi e soprattutto confinante con la sede dell’Asst. Ci sembra una sede indicata per far sorgere in tempi rapidissimi una Casa di Comunità e non solo ma candidiamo Saronno anche ad ospitare un ospedale di comunità ovviamente come compendio dell’ospedale di piazzale Borella che è e deve rimanere un presidio di primo livello”.

Ma cosa sono le casa di Comunità? Sono strutture sanitarie, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria.

