SARONNO – Molti i cittadini che stamane hanno notato nel cielo un’alta colonna di fumo: tutta colpa di un incendio che si stava sviluppando a parecchi chilometri di distanza, a Busto Arsizio.

L’episodio infatti fa riferimento a quanto avvenuto alle nella bustocca via Burattana. Durante alcuni lavori di ristrutturazione di uno stabile si è infatti verificato un incendio. Verosimilmente durate alcune operazioni è stata lesionata una conduttura di gas posta sul prospetto dell’edificio, che ha preso fuoco. I vigili del fuoco del distaccamento di Busto e Gallarate intervenuti con un’autopompa, un’autoscala e un’ autobotte hanno intercettato la perdita e spento l’incendio.Le fiamme hanno coinvolto anche l’isolazione esterna formata da pannelli. Non si sono registrati feriti mentre i danni, senz’altro ingenti, sono ancora da quantificare con precisione. Sul posto pure i carabinieri e la polizia locale, per tutti gli accertamenti del caso.

(foto: alcuni momenti dell’intervento dei vigili del fuoco di Busto Arsizio per l’incendio nel cantiere edile)

09092021