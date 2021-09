VARESE – “Ancora una colta la Lega fugge il confronto con i sindaci”. Questo il commento del consigliere regionale del Varesotto e capodelegazione del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti, a seguito della presentazione della delibera sulle case di comunità tenuta questa mattina in Commissione dalla direzione generale welfare. “Questa mattina in commissione- sottolinea Astuti- è stato ammesso che in molte aree della regione, tra cui il varesotto, non c’è stato un vero confronto con i sindaci sul progetto delle case di comunità. Ancora una volta il trattamento è stato disomogeneo e si è agito a macchia di leopardo. Noi invece siamo convinti che su un progetto che inciderà sulla vita dei lombardi per decenni ci debba essere un confronto ampio con tutti i territori. Per questo già ieri, in consiglio, abbiamo presentato una mozione che chiedeva di istituire tavoli territoriali ad hoc, con le ATS, gli amministratori comunali e regionali, per garantire una reale condivisione delle scelte sulla collocazione delle case di comunità.”.

“La Lega e i suoi alleati- conclude Astuti- hanno bocciato il nostro documento. Ancora una volta, nonostante non perda occasione di sottolineare l’importanza delle autonome locali, la maggioranza di fatto preferisce accentrare le decisioni e sfuggire un reale confronto che sarebbe invece davvero necessario”.

09/09/2021