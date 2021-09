CASTIGLIONE OLONA – Intervento di una pattuglia della Compagnia di Saronno nella scorsa serata sulla ex statale Varesina all’altezza dell’abitato di Castiglione Olona per un incidente stradale: a scontrarsi, erano le 21, ad entrare in collisione una automobile ed una motocicletta, sul posto sono accorse anche l’automedica proveniente da Varese e una ambulanza del Sos. Ad avere bisogno di cure mediche una ragazza di 26 anni ed un uomo di 40 anni, nessuno è comunque apparso in condizioni critiche e sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale “Galmarini” di Tradate, dove sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti clinici del caso da parte del personale sanitario.

I militari dell’Arma hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso e compiuto i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità, come sempre succede nel caso di sinistri stradali nei quali si registrino eventualmente dei feriti.

