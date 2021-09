COGLIATE – “Stiamo lavorando intensamente con volontari, operai, percettori di reddito di cittadinanza, servizi sociali: tutti insieme in squadra, carichi ed orgogliosi, per mettere in campo manutenzioni, piccoli interventi, sfalci, verniciature, ecc per rendere Cogliate più curata. Stiamo sostituendo o rimettendo a nuovo tutte le panchine del paese ed aggiungendone di nuove.

Questo è il risultato dopo neanche una settimana dalla posa: subito imbrattamenti. Qui il problema però non è chi ha scritto. E’ un problema più grande”. Così il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico.

Prosegue il primo cittadino: “Molti di noi hanno perso totalmente il senso civico: ci giriamo sempre dall’altra parte, nessuno vede mai niente e se vediamo fingiamo di non aver visto, se sappiamo fingiamo di non sapere. Solo se riusciremo a cambiare questa mentalità riusciremo ad andare avanti migliorando le cose. E’ tutta la comunità che deve reagire a queste cose, solo così il “pistola”, da noi si dice così, che ha fatto questo, capirà che ha “pittato” una panchina nuova di casa sua”.

