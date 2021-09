MILANO / VARESE – A fronte di 51.315 tamponi effettuati, sono 663 i nuovi positivi (1,2%). Aumentano i numeri dei ricoveri: +3 pazienti in terapia intensiva, +9 nelle sub intensive. Sono 2 i decessi nelle ultime 24 ore.

Ancora seconda per numero di contagi la provincia di Varese, che segnala 89 nuove positività nella giornata di oggi; più del Varesotto, solo il Milanese che conta 222 nuovi casi. Più moderati i numeri della Brianza e del Comasco, che segnalano rispettivamente +57 e +6 nuovi casi.

Diffusi ma lievi aumenti dei nuovi positivi nella zona. Crescono i casi nel Saronnese: +5 a Saronno, +1 a Caronno Pertusella, +2 a Tradate. Moderati anche gli aumenti nei principali centri del Varesotto: +2 a Gallarate, +9 a Varese, +5 a Busto Arsizio. Mentre il Comasco non rileva nuovi casi, le vicine Groane contano +8 casi a Limbiate, +2 a Cogliate, +4 a Cesano Maderno.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 51.315, totale complessivo: 13.968.214

– i nuovi casi positivi: 663

– in terapia intensiva: 58 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 395 (+9)

– i decessi, totale complessivo: 33.945 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 222 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 30;

Brescia: 84;

Como: 6;

Cremona: 24;

Lecco: 16;

Lodi: 15;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 57;

Pavia: 43;

Sondrio: 13;

Varese: 89.

Ecco i dati dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Saronno 4.010 (4.005)

Caronno Pertusella 1.875 (1.874)

Tradate 1.917 (1.915)

Varese 7.832 (7.823)

Busto Arsizio 8.436 (8.431)

Gallarate 5.016 (5.014)

Nel Comasco:

Turate 978

Lomazzo 1.023

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 3.669 (3.661)

Cesano Maderno 4.120 (4.116)

Cogliate 872 (870)

Lazzate 780

Monza 11.449 (11.438)

Desio 4.310 (4.309)

Seregno 4.026 (4.024)

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

09092021