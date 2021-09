LOMAZZO – “Camp al campo e ormai giunto al termine, da settimana prossima torneremo a fare quello che amiamo di più, e per questo che oggi abbiamo avuto un ospite speciale. Direttamente dal calcio Como 1907 è passato a trovarci Alessio Iovine! Grazie Alessio, bellissima persona ed esempio per i nostri bambini”. Così i dirigenti dell’Esperia Lomazzo che hanno dunque chiuso con il “botto” il periodo estivo del camp allo stadio di via del Filagno con i bambini e ragazzi che hanno trascorso alcune settimane al centro sportivo del paese, divertendosi, stando in compagnia e praticando lo sport preferito, seguiti passo a passo dagli allenatori ed educatori del club calcistico locale.

Classe 1991, Iovine è un centrocampista del Como (serie B): ha giocato anche in Giana Erminio, Renate, Pergolettese ed Olginatese.

Nel corso dell’estate tante visite, come quella dei vigili del fuoco che hanno presentato ai bambini la loro attività e mostrato i loro mezzi operativi.

(foto di gruppo al Camp al campo di Lomazzo con Alessio Iovine del Como calcio. E’ stata da parte di tutti una visita molto apprezzata)

09092021