Nasce Lazzate Futura, nuovo gruppo per “Partecipazione e cittadinanza attiva”

LAZZATE – Primi passi per il neonato gruppo Lazzate Futura. «Siamo lieti di fare conoscere ai cittadini lazzatesi il nostro gruppo frutto della condivisione di idee, desideri e visioni di alcuni cittadini di Lazzate, aperto a chiunque sia interessato a fare cittadinanza attiva, promuovere un progetto, fare una critica costruttiva, sollevare una problematica, proporre una soluzione, senza bisogno di sottoscrivere alcuna tessera di partito o quota di iscrizione».

Per il momento non si costituirà in una nuova lista civica, ma non è escluso che per le prossime elezioni comunali si decida diversamente. «Siamo coscienti del fatto che le buone politiche locali non derivino dalla direzione di pochi, ma dalla partecipazione di tutti; condividere i problemi è il miglior modo per arrivare alle giuste soluzioni, di contro lasciare le decisioni più importanti per la vita del cittadino in mano ad una cerchia chiusa e ristretta significa dirigere, non amministrare. Faremo della pluralità di idee uno dei nostri punti di forza contro le politiche dominate da logiche partitiche, divenute, purtroppo, consuetudine a tutti i livelli amministrativi di questo sistema paese». Tra i fondatori anche Fabio Del Mastro, attuale consigliere comunale del gruppo misto eletto nelle file della Lega, gruppo abbandonato con non poche polemiche. L’appuntamento per conoscere il nuovo gruppo è domenica 12 settembre dalle 9 alle 12 in piazza Giovanni XXIII.

09092021