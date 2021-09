SARONNO – Lunedì 13 settembre alle 17,45 in Municipio una delegazione di Obiettivo Saronno consegnerà al sindaco Augusto Airoldi, in accordo ai protocolli anti Covid-19, la copia indirizzata al primo cittadino della petizione pro ospedale, sottoscritta da più di tremila cittadini da maggio 2020 a gennaio 2021.

“Con questa iniziativa – spiega il direttivo di Obiettivo Saronno in una nota condivisa stanotte – abbiamo voluto che si tornasse a parlare del destino del nostro Ospedale cittadino e dare voce alle persone che vivono nel territorio saronnese e che attendono con ottimismo l’evolversi della situazione, certi dell’importanza della loro partecipazione su temi fondamentali come la salute”.

E continuano: “Informiamo, inoltre, che ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito alla richiesta di incontro inviata in data 4 maggio a Regione Lombardia ed in particolare al vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, riguardo la consegna della copia della petizione di sensibilizzazione per l’ospedale, avente come destinatario proprio Regione Lombardia.

Non per questo Obiettivo Saronno non porterà a termine il “mandato” affidatoci direttamente dai Cittadini e prossimamente consegneremo anche a Regione Lombardia e ad Asst Valle Olona la petizione, dando finalmente voce e risalto a tutti coloro che credono nella possibilità che il nostro Ospedale possa tornare ad essere un eccellente presidio di I livello”.

08092021