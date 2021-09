SARONNO – Ubriaco di prima mattina in piazza Libertà: oggi alle 7.40 è dovuta intervenire l’ambulanza della Croce azzurra per soccorrere un uomo in evidente difficoltà. Poco prima erano stati alcuni passanti a notarlo ed a contattare il 118, numero nazionale delle emergenze.

Sessant’anni, il cittadino è stato soccorso e quindi la decisione è stata quella di portarlo all’ospedale di piazza Borella per tutti gli accertamenti del caso ed in attesa che si riprendesse completamente, anche se non è apparso in gravi condizioni. Gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere a verificarsi, nel corso di questa estate, nella zona del centro storico cittadino, fra le vie dell’area pedonale e l’area della stazione ferroviaria. Per fortuna nella maggioranza dei casi le persone alle prese con uno stato di intossicazione etilica non sono mai apparse in gravi condizioni, anche se in qualche caso è stato anche necessario il ricovero ospedaliero.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza nella centralissima piazza Libertà di Saronno)

