SOLARO – Tornano in piazza i volontari della raccolta firme per il referendum “Liberi sino alla fine”. Il comitato sarà in piazza sabato 11 settembre ancora una volta con un doppio appuntamento aperto a tutti, solaresi e non. Confermata la location della piazzetta in centro lungo la via Mazzini, i volontari saranno attivi anche al Villaggio Brollo. Per quanto riguarda il centro paese, il banchetto sarà aperto dalle 14 alle 22, mentre in frazione dalle 14 alle 18.30. I due momenti saranno anche l’occasione per aggiornarsi e confrontarsi sui temi proposti, in particolare sull’eutanasia legale.

Nello scorso doppio appuntamento di inizio settembre, i volontari della raccolta firme “Liberi sino alla fine” sono riusciti a raccogliere circa trecento segnature. «Un segnale ed un successo importante – commentano. Significa che i cittadini stanno capendo le nostre finalità e le finalità di una raccolta firme su una tematica così importante e sentita da moltissime persone. Per questo abbiamo deciso di replicare e dare l’opportunità a tanti altri interessati, non solo residenti a Solaro, ma di tutta la zona, di mettere una firma per sostenere la campagna».

10092021