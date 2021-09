Airoldi: “Ho chiesto al Prefetto un presidio fisso della Polfer in stazione”

SARONNO – “Ho chiesto un presidio fisso della Polfer in stazione. La polizia locale non può presidiare continuativamente la zona dove per il gran passaggio di persone è necessario un controllo costante”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi a latere della conferenza stampa di stamattina in Municipio.

“In una delle ultime interlocuzioni con il Prefetto ho chiesto un presidio fisso della Polfer in stazione – ha spiegato il primo cittadino rispondendo alle domande dei giornalisti sul tema della sicurezza – l’obiettivo è che ci sia il personale della Polfer stabilmente nello scalo di piazza Cadorna anche perchè ora i malitenzionati fanno in tempo a scappare sui treni prima dell’arrivo dei carabinieri”. Il sindaco non esclude anche la disponbilità di un ufficio per gli agenti.

“E’ un tema di ordine pubblico – chiosa Airoldi – l’ho fatto presente al Prefetto anche perchè non lo può risolvere il comandante della polizia locale ma l’autorità competente ossia la Prefettura”.

