SARONNO – Chi non si ricorda di Carlo Taldo, bomber del Fbc Saronno nei gloriosi anni della serie C con presidente Enrico Preziosi? Poi diventato direttore sportivo, sempre con Preziosi, della Primavera del Genoa, adesso è stato promosso all’incarico di direttore sportivo dell’interno club genovese di serie A al posto di Francesco Marroccu, che lascia per motivi personali ed in accordo col presidente.

Originario di Merate nella vicina Brianza e classe 1972, dopo le giovanili nell’Atalanta da calciatore era arrivato nel 1991 al Fbc Saronno, dove era rimasto sino al 1995 collezionando 107 presenze e segnando 28 gol. Una carriera che era poi proseguita a Varese, Lumezzane, Cesena, Como, Modena, Catania, anche Tritium e Legnano. Poi l’incarico di ds del Lugano in Svizzera, quindi capo degli osservatori alla Cremonese e dal 2016 nello staff tecnico del Genoa.

La comunicazione ufficiale del nuovo incarico per Taldo è giunta dalla pagina ufficiale del Genoa su Facebook.

Carlo Taldo sarà il nuovo direttore sportivo del Genoa.

(foto dalla pagina Facebook del Genoa)

10092021