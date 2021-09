CARONNO PERTUSELLA – Giovani e giovanissimi al parchetto, bestemmiando tutto il tempo: in via Silone di Caronno Pertusella il comportamenti di alcuni dei ragazzi che si ritrovano nell’area verde sta davvero suscitando il disappunto di chi la frequenta con figli e famigliari e di chi abita nelle vicinane. Infatti ci sarebbe chi, minorenni, sta andando davvero sopra le righe, divetendosi a compiere schiamazzi, il tutto “condito” da frasi impronunciabili. Il tutto in evidente contrasto con il nome che l’Amministrazione civica ha attribuito al parchetto rionale, ovvero “Parco della tranquillità”. Ci si trova alla periferia nord cittadina non lontano dalla ferrovia Saronno-Milano di Trenord.

La richiesta da parte di chi abita nei pressi, e che è stufo di questa situazione? Qualche controllo da parte delle forze dell’ordine, per spingere i giovani frequentatori del giardino pubblico ad un comportamento più “civile”.

(foto archivio: polizia locale in un servizio di controllo in una area verde della zona)

10092021