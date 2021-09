CASTIGLIONE OLONA – L’altra sera a Castiglione Olona i carabinieri hanno arrestato un 24enne di origine marocchina. L’uomo in stato di alterazione dovuta all assunzione di sostanze alcoliche ha dato in escandescenza all’interno di un bar del luogo probabilmente a causa del rifiuto da parte dei gestori di vendergli bevande alcoliche dopo che il soggetto dava già chiari segni di alterazione.

L’uomo ha causato danni al locale e minacciato i presenti prima di allontanarsi. Allertati, i carabinieri della Compagnia di Saronno lo hanno rintracciato poco dopo. A quel punto l’extracomunitario, nel tentativo di sottrarsi al controllo da parte dei tutori dell’ordine, ha ingaggiato una colluttazione con i militari dell’Arma che sebbene feriti sono riusciti ad immobilizzarlo e ad arrestarloo. Nell’udienza al tribunale di Busto Arsizio, ieri, il giudice ha convalidato il provvedimento di arresto ed ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma. Il nordafricano aveva già riportato in passato denunce per resistenza a pubblico ufficiale.

(foto archivio)

10092021