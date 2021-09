SARONNO – “Un onore rappresentare il consiglio comunale alla cerimonia di ringraziamento di tutti gli operatori che hanno fatto funzionare il centro vaccinale anti-covid di via Parini. Un grande esempio di efficienza e di umanità, di volontariato a beneficio della comunità. Oltre 70.000 vaccini dispensati, molti medici volontari, una complessa e ben studiata organizzazione”. Così il presidente del consiglio comunale saronnese, Pierluigi Gilli, presente ieri sera alla manifestazione di ringraziamento per operatori e volontari impegnati all’hub.

Prosegue Gilli: “Una bella reazione saronnese e del suo territorio all’infido nemico vitale. Il centro continua la sua attività ed è pronto ad affrontare anche un eventuale, terzo richiamo del vaccino. Grazie a tutti”.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

10092021