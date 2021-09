LIMBIATE – Il sindaco di centrodestra, Antonio Romeo, condanna il comportamento di alcune persone, contestatori no vax, che l’altro giorno hanno “disturbato” il comizio dell’ex premier Giuseppe Conte a Limbiate.

Ecco la nota del Comune:

Il sindaco Antonio Romeo condanna le azioni di contestazione da parte di un gruppo di no vax (provenienti da altri paesi) avvenute questo pomeriggio, durante la visita in città dell’ex premier Giuseppe Conte, nel corso di un’iniziativa dei Cinque Stelle: “Ho espresso personalmente al candidato sindaco Mario De Giorgio la mia solidarietà per quanto accaduto. Ritengo che ognuno possa e debba manifestare liberamente. Condanno qualsiasi forma di intromissione nelle manifestazioni di qualunque forza politica. Invito tutte le realtà impegnate nella campagna elettorale limbiatese ad adoperarsi affinché il confronto e le manifestazioni pubbliche mantengano toni di civiltà e correttezza. A tal fine ritengo doveroso ricordare che i toni e le parole utilizzate anche sui social e sui canali di comunicazione in genere possono inasprire il clima e spianare la strada a comportamenti eccessivi”.

(foto: un momento della visita di Conte a Limbiate, l’altro giorno)

10092021