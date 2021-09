Obiettivo Saronno annuncia: “Dho nominata consigliere incaricata alla rigenerazione dell’ex Isotta”

SARONNO – “Obiettivo Saronno informa i cittadini che il sindaco Augusto Airoldi ha nominato Cristiana Dho come consigliere comunale incaricato nell’ambito della rigenerazione dell’area dismessa ex Isotta Fraschini“.

Inizia così una nota della lista civica viola che annuncia la nomina del primo consigliere comunale delegato passaggio annunciato la primavera scorsa anche per aumentare la condivisione e la partecipazione in maggioranza.

“Con questo ruolo, la nostra consigliera avrà il compito di studiare e approfondire gli aspetti di riqualificazione dell’area dismessa per le parti di competenza dell’amministrazione comunale. In particolare, fornirà il suo contributo nella progettazione del parco urbano con l’individuazione di funzioni pubbliche utili e compatibili col territorio e del nuovo parcheggio sotterraneo che sarà strategico per la mobilità e per lo sviluppo dei servizi esistenti e nuovi della città. Collaborerà proattivamente con gli assessori competenti – in particolare Alessandro Merlotti, Novella Ciceroni e Franco Casali – per la realizzazione degli obiettivi previsti per questo ambito nel programma amministrativo.

Cristiana Dho avrà la possibilità di contribuire allo sviluppo di un’area molto ampia – complessivamente di 120 mila metri quadrati – ormai abbandonata da più di trent’anni, che ha la potenzialità di favorire la rinascita della nostra città. Il suo impegno sarà orientato alla ricerca di idee e soluzioni che siano il meglio per il benessere dei cittadini in termini di vivibilità e servizi offerti. Sarà una figura di riferimento per i colleghi consiglieri che avranno così più tempo e risorse per approfondire altri temi.

La collaborazione vivace e fattiva con la proprietà dell’ex Isotta Fraschini sarà un ingrediente indispensabile considerando che entrambe le parti, pubblico e privato, hanno un obiettivo comune: il bene dei cittadini”.

10092021