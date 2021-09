ORIGGIO – Scontro in autostrada, ad entrare in collisione un mezzo pesante e due autovetture: è successo oggi alle 14.10 in direzione Milano nel tratto della A9 vicino al bivio per la A8, in territorio di Origgio e dove già nei giorni scorsi si sono verificati alcuni incidenti.

In questo caso, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, cinque ambulanze, l’auto-medica da Varese e l’aufo-infermieristica, sono in corso i soccorsi alle persone a bordo dei mezzi (compreso un bimbo di 3 anni), in tutto sette. Per alcune si prospetta il ricovero in ospedale ed una sarebbe in condizioni piuttosto serie.

Sul luogo del sinistro anche la polizia stradale, che sta deviando il traffico per consentire che i soccorsi avvengano in tutto sicurezza. Per effetto dell’accaduto si registrano forti rallentamenti in autostrada, in direzione sud.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

