ORIGGIO – Ancora un incidente in autostrada A9 nei pressi del bivio di collegamento con la A8: in questo tratto di strada negli ultimi giorni si sono verificati diversi sinistri. Ieri alle 8.20 lo scontro fra due automobili, in territorio di Origgio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento saronnese, con i carabinieri della Compagnia di Saronno e la polizia stradale oltre ad una ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Due sono le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: si tratta di una ragazza di 28 anni e di una donna di 59 anni, trasportate all’ospedale di Castellanza per essere medicate, non sono apparse in pericolo di vita. Le forze dell’ordine, oltre a deviare il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza, si sono poi occupate dei rilievi del sinistro, per stabilire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

10092021