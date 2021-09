SARONNO – “Una Casa di Comunità sanitaria a Saronno? Assolutamente SI!”.

Così il Pd rilancia la proposta arrivata ieri dal sindaco Augusto Airoldi a margine della conferenza stampa per i 150 giorni dell’hub vaccinale.

“L’hub vaccinale di Saronno ha traguardato le 70mila dosi e i 150 giorni di funzionamento, un progetto importante e utile ai saronnesi e limitrofi. Un progetto in cui il nostro Sindaco Augusto Airoldi ha da subito creduto, ci si è impegnato tanto, e i più che ottimi risultati sono sotto gli occhi di tutti.

A fronte di tutto ciò va un grande ringraziamento ai medici e a tutto il personale volontario, che con la loro professionalità e gentilezza hanno reso un grande servizio alla comunità. Saronno si sta attrezzando e lo fara’ sempre di più.

L’Amministrazione è nuovamente pronta per una grande sfida, in quanto abbiamo le aree idonee e le capacità per portare avanti anche un progetto per una Casa di Comunità a Saronno

Ma cosa sono le Case di Comunità? Sono strutture sanitarie, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria.

Tutto questo sarebbe un altro gran passo in avanti, perché in città ci siano soluzioni e miglior cura della persona per chi ne ha bisogno. Un grande valore aggiunto per Saronno e anche per il saronnese.

Noi ci crediamo fortemente, tanto che a Luglio abbiamo affrontato il tema, organizzando un incontro online, dove hanno partecipato il sindaco Augusto Airoldi, la nostra assessora Ilaria Pagani, esponenti di enti locali di zona, che si sono confrontati con il nostro consigliere in Regione Carlo Borghetti e l’eurodeputato Pierfrancesco Majorino.