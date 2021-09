11 settembre, Licata: “Per non dimenticare”

SARONNO – Oggi è il ventennale dell’undici settembre con gli attentati costati la vita a quasi 3 mila persone.

Qui la riflessione di Francesco Licata

Ho un ricordo nitido di quell’ undici settembre di 20 anni fa.

Scendo dal treno a Milano Cadorna, come tutti i giorni, per andare all’università ed imbocco il breve tragitto che mi separa dall’ateneo. Subito capisco che è successo qualcosa: tante persone che parlano al cellulare e ne ricordo una in particolare di cui capisco poche parole tra cui queste “una bomba in metropolitana..” . Percorro ancora pochi metri e carpisco un altro frammento di dialogo: “una bomba a New York..”. Ormai sono all’ingresso dell’Università e un amico mi si fa incontro:”Frà, è caduto un aereo contro un grattacielo nel centro di New York, sembra ci sia stato un dirottamento, ..”.

Sono le 15.00 più o meno da noi, le 9 nella Grande Mela, c’è subbuglio e pezzi di notizie si rincorrono. Lezioni sospese e tutti in aula magna dove in un maxi schermo le breaking news ci mostrano una Twin Tower in fiamme. Ci raccomandano di non muoverci,la metropolitana e tutti gli altri mezzi di trasporto sono bloccati perché è evidente che non si sa cosa stia succedendo.

Pochi minuti e un’ immagine agghiacciante taglia come una lama lo schermo, un secondo aereo che si schianta, in diretta, contro l’ altra torre. Nessuno parla, impietriti, i telefonini funzionano a fatica perché le linee sono intasate, riesco giusto a chiamare a casa per dire che sto bene e di accendere la televisione perché sta succedendo l’inimmaginabile.

Da lì tutto cambia; il nostro modo di vivere, di viaggiare, di guardare il mondo.

Da lì l’Afghanistan, l’Iraq, la Siria. Decine di migliaia di soldati e di civili morti, incalcolabili i danni e le distruzioni che ne sono seguite.

Da li Catastrofi umanitarie ed economie sconvolte.

Sembra ieri…ma sono passati 20 anni.