SARONNO – Pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sull’iniziativa degli studenti di terza della scuola Bascapè.

Un lavoro di grande qualità è quello che questa settimana un gruppo di studenti delle classi terze della scuola Bascapé del Comprensivo Ignoto Militi ha presentato all’Amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorare il cortile della loro scuola.

Presente in sala la Giunta, che ha potuto visionare il video e il progetto vero e proprio prodotto dai ragazzi, capaci di trasformare lo spoglio cortile della loro scuola in un cortile attrezzato, dotato di spazi per attività didattica all’aperto, sedute in legno, rastrelliere coperte, una fontanella, pavimentazione autobloccante (una parte a scacchiera), un angolo dei rifiuti isolato, un orto urbano, un percorso colorato e un murale.

Sicuramente molto apprezzata l’idea degli studenti, meritevole di essere concretizzata con un progetto esecutivo vero e proprio per la cui realizzazione la Giunta Airoldi intende cercare i finanziamenti.