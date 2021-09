SARONNO – Occupazione anarchica a Cascina Colombara: questo pomeriggio i giovani si sono collocati nel cascinale dismesso situato nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno sud” sulla linea Saronno-Milano, stasera c’è in programma “Acque scure”, l’annuale concerto che viene proposto in settembre ogni anno, promosso dal Collettivo Adespota. E che, dunque, come l’anno scorso evidentemente si terrà nell’area del cascinale dismesso, in via San Carlo, periferia sud saronnese.

Tramite i social è stato anche diffuso il programma dettagliato dell’informale evento, giunto alla sua ottava edizione: nel pomeriggio writers in azione, un aperitivo, una cena vegana e poi dalle 20.30 e sino a tarda notte si alterneranno band locali e non solo. E’, solitamente, il più affollato appuntamento fra quelli promossi sul territorio da parte dei gruppi anarchici ed in passato si era svolto in altre aree dismesse della città.

(foto archivio: una immagine dell’occupazione che era avvenuta l’anno scorso sempre al casolare dismesso nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno sud)

11092021