Cronaca Groane: cadute e pedoni investiti a Misinto, Limbiate e Cesate

MISINTO / LIMBIATE / CESATE – Due interventi dell’ambulanza oggi a Misinto. Alle 17.05 per una caduta accidentale dalla bici in via per Saronno è rimasto contuso un ragazzino di 13 anni, è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Misinto ed è stato trasportato all’ospedale di Desio per essere medicato, ha riportato lievi lesioni. Alle 17.45 in piazza Statuto è stata investita una donna di 81 anni: non è grave.

Pedone investito oggi a Limbiate: è successo alle 13.40 in via Corinna Bruni: sul posto l’intervento di una ambulanza della Misericordia Arese, a restare ferita una donna di 51 anni che è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata di comunque non gravi contusioni.

Oggi a Cesate in via Scarlatti per una caduta dalla motocicletta un uomo di 46 anni è stato soccorso dall’auto-infermieristica della Cri di Saronno e da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, ha riportato lesioni e contusioni ma non risulta in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato alle 8.50, sul posto anche la polizia locale.

(foto archivio)

11092021