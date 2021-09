n concerto curato dal maestro Vecerina e dedicato alle suore che dopo 118 anni lasciano Barlassina. Si prosegue poi lunedì 13 settembre con un evento speciale curato da Andrea Scarduelli “Dante e la musica”, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante presso il cineteatro Politeama di Seveso, prenotazioni sul sito BARLASSINA – “Settembre, si riparte anche con tanti eventi. Sabato 11 settembre uSi prosegue poi lunedì 13 settembre con un evento speciale curato da Andrea Scarduelli “Dante e la musica”, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante presso il cineteatro Politeama di Seveso, prenotazioni sul sito www.villeaperte.info sezione eventi”. A riepilogare gli appuntamenti dei prossimi giorni a Barlassina è il sindaco, Piermario Galli.

Si proseguirà dal 18 al 26 settembre con gli eventi di Ville Aperte: i concerti dei nostri corpi musicali, la mostra del World Water Day Photo Contest, l’animazione per bambini, le visite guidate.

Da segnalare poi venerdì 17 settembre la consegna delle borse di studio “Mariuccia e Giovanni Terragni” e domenica 19 pomeriggio lo spettacolo di burattini organizzato dalla Pro loco. Tutti gli eventi saranno gratuiti e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (a parte lo spettacolo “Dante e la musica” per cui è necessaria la prenotazione), ma in ottemperanza alle norme vigenti l’ingresso sarà consentito solo dietro presentazione di greenpass per chi ha più di 12 anni.

