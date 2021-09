Eventi: a Tradate concerto in ricordo di Alberto

TRADATE – “Un concerto per Alberto”: questo l’evento organizzato dall’oratorio di Tradate sabato 25 settembre, negli spazi di via Manzoni 17, con inizio alle 21, in caso di maltempo sarà rinviato a sabato 2 ottobre. Ingresso con green pass, prenotazione obbligatoria sul sito https://unconcertoperalberto.weebly.com.

Chi era Alberto – Una occasione per ricordare Alberto Salvato, dopo che è trascorso più di un anno e mezzo dalla sua scomparsa, era deceduto nel periodo della prima ondata dell’epidemia da coronavirus: gli sarà dedicata una sala del complesso oratoriano, dove era davvero “di casa”. Classe 1959 e tetraplegico dalla nascita, storico volontari all’oratorio di Tradate e per molti anni è stato anche consigliere parrocchiale e membri di molte realtà del sociale. Era anche musicista: suonava l’organo usando il naso ed aveva pubblicato cd musicali. Aveva anche scritto canzoni (che saranno proposte durante il concerto) e aveva fondato Katimavik, gruppo che si pone tra l’altro l’obiettivo di organizzare vacanze a misura di disabili.

(foto: Alberto Salvato)

