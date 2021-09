SARONNO – “Si è tenuta giovedì sera, alla ex-scuola elementare Pizzigoni, una serata dedicata ai 150 giorni dell’hub vaccinale presente nella nostra città. Una struttura dai numeri notevoli che è stata un utilissimo presidio al quale tantissimi saronnesi, ma non solo, hanno potuto rivolgersi per avviare o completare il ciclo vaccinale e per affrontare con maggiore serenità questo difficile periodo pandemico”

Oltre al Comune di Saronno sono stati fondamentali, in questo percorso, il governo centrale, quello regionale, i medici di base e il loro coordinamento, i tanti volontari locali che si sono spesi in diversi ambiti (permetteteci di sottolineare ancora una volta quelli di Saronno Amica): tutti questi soggetti hanno saputo concorrere virtuosamente verso l’obiettivo comune di dare a Saronno e al suo circondario una struttura di protezione essenziale in questi tempi difficili.

Tuttavia, la storia dell’hub vaccinale, in cui ciascuno ha fatto la propria parte per un bene superiore, senza scommettere sul fallimento dell’altro, è un esempio positivo di come si possa lavorare insieme come comunità ottenendo degli ottimi risultati. Un modello che, per il nostro comune amministrato dal centrosinistra in una regione gestita dal centrodestra, sarebbe molto bello e utile vedere replicato in altri ambiti come ambiente, lavoro, sociale, cultura, mobilità”