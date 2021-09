Gerenzano, illuminazione pubblica: presto il passaggio a Enel Sole

GERENZANO – Illuminazione pubblica in paese, “il Comune di Gerenzano ha un appalto per le opere da elettricista con una disponibilità economica complessiva di 11.500 euro per tutti gli immobili comunali, compresi gli impianti di illuminazione pubblica che sono gestiti direttamente dal Comune, gestione che con il nuovo appalto di pubblica illuminazione passerà ad Enel Sole” riepilogano dalla lista civica di maggioranza, Insieme e libertà per Gerenzano.

Sono complessivamente oltre 450 i “corpi illuminanti” che devono essere mantenuti, per il momento, direttamente da parte dell’Amministrazione civica: si va da quelli che si trovano nelle aree di parcheggio di via Foscoli e via Ghirimoldi, alle rotatorie di visa Primo maggiore, via Risorgimento, via Monterosa, ad alcuni parchetti ed anche diverse strade cittadine.

(foto: lampioni in una strada alla periferia nord del paese. Quelli che sono ancora di competenza comunale passeranno presto, con il nuovo appalto comunale, alla gestione curata da Enel Sole)

11092021