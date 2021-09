LOMAZZO – Tre patenti ritirate per eccesso di velocità, una era pure falsa: questo il bilancio dei controlli serali e notturni di questi giorni da parte della polizia locale di Lomazzo.

“La sicurezza della strada al centro dei controlli attuati da parte della polizia locale – ricordano dall’Amministrazione civica – Gli eccessi di velocità rappresentano un grande rischio non solo per sé stessi, ma anche per tutti gli altri utenti della strada. Per questo la vigilanza urbana, nel corso dei controlli disposti in questi giorni, ha concentrato particolare attenzione sul rispetto delle norme della sicurezza stradale. Veicoli lanciati a 100 chilometri orari in via Ceresio, nel mezzo di un’area residenziale, rappresentano un grave pericolo per tutti, e gli agenti hanno proceduto con l’immediato ritiro della patente. Presto sarà inoltre completata l’infrastruttura informatica che consentirà l’attivazione degli occhi elettronici già collocati ai principali ingressi del paese, che consentiranno un maggiore controllo sui veicoli sprovvisti di assicurazione, o sulla circolazione di eventuali veicoli rubati; i nuovi varchi si aggiungeranno alle fototrappole collocate sul territorio”.