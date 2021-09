CARONNO PERTUSELLA – A spasso nel giardino di una villetta: che ci faceva una ombra scura davanti ad una villetta nei pressi delle Poste di corso Italia in centro a Caronno Pertusella, l’altra notte? Davvero pochi i dubbi riguardo a quel che è successo attorno alle 4, molto probabilmente anzi quasi sicuramente is trattava di un malvivente intenzionato, dopo avere scavalcato la recinzione, a entrare nell’abitazione per compiere un furto.

Per fortuna il padrone di casa era sveglio, ha notato movimenti sospetti, ha accesso le luce e si è affacciato ed a quel punto lo sconosciuto ha di nuovo scavalcato la recinzioine, ma stavolta verso l’esterno, e si è rapidamente dileguato, facendo perdere le tracce. Si sarebbe allontanato con una bicicletta posteggiata nelle immediate vicinanze, e pedalando a più non posso. Non è stato più trovato, ma si sospetta possa trattarsi di una persona sospetta già notata in zona negli ultimi giorni.

(foto archivio: servizio di pattuglamento notturno da parte delle forze dell’ordine)

11092021