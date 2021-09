ORIGGIO – Prosegue la “serie nera” degli incidenti stradali nel tratto fra Saronno ed il bivio con l’A8 della trafficata autostrada A9: la scorsa notte alle 2 si è registrato un nuovo intervento dei mezzi di soccorso per una autovettura uscita di strada, è rimasto ferito un ragazzo di 28 anni. Il sinistro è avvenuto in territorio di Origgio in prossimità dello svincolo. Ieri pomeriggio poche centinaia di metri prima si era verificato un grave incidente, in direzione sud, un tamponamento a catena con 7 feriti dei quali uno in gravi condizioni.

In questo caso l’incidente è avvenuto in direzione nord. Sul posto sono accorse le pattuglie della polizia stradale con una ambulanza della Croce rossa di Lainate. L’automobilista è stato trasportato all’ospedale di Legnano per le cure del caso, ha riportato contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Gli agenti della polstrasa hanno avviato accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

(foto archivio: uno dei mezzi coinvolti nell’incidente di ieri in A9 sempre a Origgio)

