SARONNO – I cantieri che occupano alcuni stalli e l’impossibilità dei residenti di usare i garage hanno fatto esplodere il problema parcheggi in via Filippo Reina. A raccontare le difficoltà del quartiere chiedendo un aiuto all’Amministrazione comunale e al comando di polizia locale è un residente che ha lanciato un appello su “Sei di Saronno se…”.

In particolare il saronnese fa riferimento anche alle giornate di pulizia strade quando la situazione diviene insostenibile.

“Chiedo aiuto al sindaco Augusto Airoldi e al comandante della polizia locale di Saronno – scrive il saronnese – la situazione parcheggi in zona via Filippo Reina sta diventando insostenibile.

Due cantieri riducono da tempo di qualche unità il numero dei parcheggi e nel prossimo mese, dei lavori nel cortile al civico 61, costringerà parecchie auto a non utilizzare i box e a parcheggiare in strada”.

Dal residenti arriva anche una proposta: “I prossimi mercoledì sera, per via del lavaggio strada del giovedì mattina, li vedo parecchio complicati. È possibile autorizzare il parcheggio senza disco orario, nella zona, almeno per i residenti?Non risolverebbe il problema, ma potrebbe aiutare.Grazie”.