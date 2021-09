SARONNO – Ubriaco nella centrale via Marconi di Saronno, è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese. E’ successo nel pomeriggio di sabato alle 18: nei pressi dell’incrocio con via Don Luigi Monza è stata segnalata una persona in difficoltà, Si trattava di un uomo di 47 anni al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri: il paziente è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di piazza Borella per gli accertamenti del caso, non è comunque apparso in gravi condizioni.

Per una caduta dalla bicicletta in via General Cantore nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro” è stata invece stamane soccorsa una donna di 57 anni. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e di una ambulanza della Croce rossa cittadina. La paziente, che ha riportato comunque non gravi contusioni, è stata trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata.

(foto archivio; una immagine di via Marconi poco distante da dove oggi è intervenuta l’ambulanza)

