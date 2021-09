CARONNO PERTUSELLA – Weekend intenso per le giovanili del softball. A Caronno Pertusella oggi sul diamante di via Rossini le semifinali nazionali Under 15.

“Oltre alla nostra serie A che scenderà in campo a Forlì, questo weekend giocheranno per i playoff anche le nostre squadre di categoria under 15 e under 13 – ricordano i dirigenti della Rheavendors Caronno – Tutte le partite saranno al “Francesco Nespoli” di Bariola. Sabato vedremo le nostre U15 sfidare Iglesias e Avigliana, mentre domenica sarà il turno delle più piccole contro Rescaldina e La Loggia”.

Di seguito il programma delle partite.

• sabato 11 settembre – Under 15

ore 11 Caronno – Iglesias +30′ Iglesias – Avigliana +30′ Avigliana – Caronno

• domenica 12 settembre – Under 13

ore 10 Caronno – Rescaldina +30′ Vincente – La Loggia +30′ Perdente – La Loggia A Saronno sul diamante di via De Sanctis, invece, domenica 12 uno dei raggruppamenti per le semifinali nazionali Under 18: alle 11 Inox Team Saronno-Bussolengo, a seguire la vincente contro Rovigo, ed a seguire la perdente del primo incontro sempre contro Rovigo. La prima andrà in finale.

Ingresso libero, con green pass.

(foto: la under 13 della Rheavendors Caronno)

11092021