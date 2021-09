VENEGONO SUPERIORE – Non gli danno da bere, lancia bottiglie contro il bar e infine viene arrestato: nel pomeriggio dell’altro giorno i carabinieri della Compagnia di Saronno sono accorsi in centro a Venegono Superiore dove hanno bloccato e preso in consegna l’esagitato, un 24enne originario del Marocco.

L’allarme è scattato alle 18: lo straniero è apparso decisamente brillo ed il barista si è rifiutato di servirgli ancora da bere e l’ha invitato ad andare a casa. Il nordafricano non l’ha presa bene: prima si è arrabbiato, poi se n’è andato ma è tornato poco dopo protandosi appresso un sacchetto pieno di bottiglie vuote, che ha iniziato a tirare contro la vetrina del bar e contro gli altri avventori che erano seduti ai tavolini all’esterno. Poi è scappato in auto ma è stato intercettato e fermato dai carabinieri poco dopo a Castiglione Olona, ed allora se l’è presa anche con i militari, facendo resistenza, ma non ha evitato l’arresto.

(foto archivio)

11092021