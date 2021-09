SARONNO – Ieri pomeriggio al centro sportivo di via Trento non si è tenuta semplicemente la presentazione delle squadre dell’Amor Sportiva. Piuttosto è stato il primo momento per le famiglie e la comunità della frazione di tornare a vivere una dimensione comunitaria e sportiva dopo i due lunghi anni di lockdown.

E’ stata una vera e propria festa nel pieno rispetto delle norme covid con tanto di controlli dei green pass per tutto il pubblico. L’Amor Sportiva ha presentato tutti i suoi talenti: dai piccoli pulcini ai calciatori della prima squadra.

“Siamo in 300 come pre pandemia – spiega Daniele Cittera – un punto di partenza importante per una stagione che ci vede in prima fila nell’impegno di permettere ai nostri bambini e ragazzi di riprendere a coltivare la propria passione in tutta sicurezza. Continua con grande soddisfazione la collaborazione con la Robur con racconta anche la crescita di alcune annate come il 2007 e il 2008”.

A dare il bentornato in campo al settore giovanile anche le autorità cittadine il sindaco Augusto Airoldi con il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e l’assessore allo Sport Gabriele Musarò: “La mia presenza oggi – ha spiegato l’esponente della Giunta con delega allo Sport – testimonia la grande disponibilità dell’assessorato a collaborare con l’Amor sportiva con cui condividiamo la stessa idea di sport che da la precedenza ai valori educativi, a partire quello della partecipazione di tutti, alle istanze agonistiche”. Tra i presenti anche i consiglieri comunali Francesco Licata e Gianpietro Guaglianone.

A salutare il mondo Amor, oltre a tutti gli addetti ai lavori, anche il nuovo prevosto con Claudio Galimberti.