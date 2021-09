SOLARO / LAZZATE – Nell’intensa domenica calcistica non soltanto la vittoria de Fbc Saronno a Besnate.

Nella Coppa Italia di Eccellenza nel girone 2 turno di riposo per la Varesina, hanno giocato Club Milano-Castanese 1-1. Prossimo turno mercoledì 22 settembre con Castanese-Varesina alle 20.30. In classifica (passa la prima) Varesina 3 punti, Castanese e Club Milano 1. Nel girone 4 in serata Pontelambrese-Ardor Lazzate 1-2 con reti lazzatesi di Pedrazzini e Belotti; e pomeriggio Base 96 Seveso-Mariano Comense 0-1. Prossimo turno mercoledì 22 settembre alle 20.30 con Ardor Lazzate-Mariano e Pontelambrese-Bsse 96. Classifica: Mariano 6 punti, Ardor Lazzate 4, Base 96 Seveso 1 e Pontelambrese 0.

In Promozione, Coppa Italia, girone 2 Besnatese-Fbc Saronno 0-2, prossimo incontro Fbc Saronno-Union Villa Cassano. Classifica (passa il turno la prima): Fbc Saronno 3 punti, Besnatese e Union Villa Cassano 1 punto. Capitombolo nel girone 1 della Solbiatese, prima avversaria del Saronno in campionato domenica prossima; stasera ha preso 3-0 col Morazzone. Nel girone 5 Gallaratese-Universal Solaro 1-3: gol per gli ospiti di Di Patria alla mezz’ora e dello stesso giocatore il raddoppio al 32’. Per Gallarate di Sassi al 34’. Rete decisiva di Fioroni al 37’.

