BESNATE – Il primo appuntamento stagionale del Fbc Saronno è fissato oggi alle 17 a Besnate, contro i locali della Besnatese per la seconda giornata della Coppa Italia di Promozione. Su ilSaronno la diretta play by play.



Arbitro designato per l’incontro è Sebastiano Carrozzo di Seregno, assistenti Andrea Stracquadaini di Seregno e Francesco Ciocci di Legnano.

Per la formazione biancoceleste, dopo alcuni incontri amichevoli pre-stagionali, questo pomeriggio l’occasione di mettersi alla prova con una partita “vera” e per i tifosi di vedere quali saranno le scelte dal punto di vista tattico e della formazione da parte del nuovo allenatore Niccolò Taroni. Nella prima giornata di Coppa (girone a 3) i saronnesi avevano riposato mentre la Besnatese aveva pareggiato 1-1 sul terreno dell’Union Villa di Cassano Magnago. Prossima e ultima partita del girone (solo la prima passa il turno) è prevista mercoledì 22 settembre alle 20.30, Fbc Saronno-Union Villa Cassano.

(foto archivio: precedente match del Fbc Saronno)

12092021