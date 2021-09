LOMAZZO – “Ieri abbiamo riservato l’ultima sorpresa ai nostri bambini. E infatti arrivata la Protezione civile, con i volontari della delegazione di Lomazzo, uomini e donne dal cuore immenso che nel momento del bisogno arrivano in aiuto alla popolazione. Ringraziamo il comandate Gian Luca Sala per la perfetta organizzazione, per aver dedicato tempo prezioso e per le spiegazione precise e dettagliate”. Così i dirigenti dell’Esperia Lomazzo, che hanno dunque chiuso nel migliore dei modi il campus estivo per i bambini al centro sportivo del paese, in via dei Filagni. Una iniziativa di grande successo che sicuramente sarà ripetuta anche nel corso della prossima estate.

Al campus non solo calcio e sport ma anche tanti momenti dedicati ai bambini ed ai giovani che lo frequentano per “allargare” i loro orizzonti.

(foto di gruppo dei volontari del gruppo comunale di protezione civile con i bimbi partecipanti al campus estivo dell’Esperia Lomazzo ed i loro educatori ed allenatori)

12092021